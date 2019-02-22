Первый пассажирский железнодорожный рейс, согласно графику, проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019. Продажа билетов откроется не за 45, а за 90 дней до даты. Об этом сообщил глава дирекции по обслуживанию пассажиров "КЖД" Владимир Резниченко.

"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придёт в (аннексированный - Прим.Ред.) Крым", - приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что на полуострове билеты на поезда дальнего следования будут продавать в 22 пунктах. Железнодорожными перевозками на полуостров будет заниматься отдельная транспортная компания, которую определят в феврале или марте.

"Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы (КЖД - Прим.Ред.) будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу", - пояснил Резниченко.

По его словам, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.

Ранее гендиректор КЖД Алексей Гладилин сообщал, что по прогнозам пассажиропоток железнодорожным транспортом в аннексированный Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год и к 2025 году вырастет до 4,1 млн пассажиров в год. По его словам, поезда в Крым будут также ходить из Брянска, Смоленска и Мурманска.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с Кубанью, открыли 15 мая с участием президента России Владимира Путина. Движение большегрузных машин разрешено с 1 октября. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.

Как сообщала "Страна", поезд "Киев - Москва" стал самым прибыльным в Украине из всех курсирующих за границу.

Напомним, что Укрзализныця запустила поезд из Киева с обновленными вагонами в полосочку.