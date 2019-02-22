Двое военнослужащих срочной службы получили травмы в результате подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области. Инцидент произошел в четверг, 21 февраля.

Об этом на своей странице в соцсети сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

"21 февраля на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительные причины трагедии - личное нарушение мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование.

Фото: facebook.com

Известно, что 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев (72 ОМБр, в/ч А2167) - воинское формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины, размещается в городе Белая Церковь (Киевская область).

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