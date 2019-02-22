Прокуратура Киева совместно с СБУ и полицией прекратила деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

В четверг, 21 февраля, по результатам следственных действий в Одессе были задержаны двое злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.

"Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдопредставительства Tesla Motors Inc. в Украине, а также зарегистрированные в Киеве предприятия ООО "Тесла Груп Украина" и ООО "Насдак Груп Украина", - сообщает прокуратура.

По данным правоохранителей, в дальнейшем на сайте http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более четырех лет "Тесла Групп Украина" предлагает физлицам ее акции и облигации. Однако в действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке у них не было, а полученные от граждан денежные средства присваивали, заявляет прокуратура.

Уточняется, что убытки только одному из заявителей составили $120 тысяч.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Согласно пресс-релизу, уголовное производство расследуется по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Санкции по ним предусматривают от семи до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители обращаются ко всем пострадавшим от мошеннических действий должностных лиц "Тесла Групп Украина" и "Насдак Групп Украина" с просьбой обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку месяц назад предупредила о рисках приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов через личный кабинет на сайте "Насдак Груп Украина".

Также мы сообщали, что в Киеве молодчика на Tesla обвиняют в избиении патрульного полицейского.