Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся один на один в рамках саммита во Вьетнаме. Об этом сообщает издание The Hill, со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

"По формату встреча будет похожа на ту, что вы видели 12 июня в Сингапуре", - цитируетиздание слова неназванного чиновника.

"У двух лидеров будет возможность увидеться один на один, пообедать и поучаствовать в расширенных встречах своих делегаций", - отметил чиновник.

При этом другой член администрации США уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, какие именно решения могут быть достигнуты на предстоящем саммите.

"Я не знаю, сделала ли Северная Корея выбор в пользу денуклеаризации. Однако мы занимаемся этим вопросом потому, что видим вероятность того, что КНДР встанет на путь отказа от ядерного оружия", - сказал чиновник.

"Сейчас мы находимся в самом разгаре переговоров с Северной Кореей, и мне не хотелось бы характеризовать позиции, которых придерживается КНДР", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о том, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын будет три дня добираться до Ханоя, где на следующей неделе должна пройти его встреча с главой США Дональдом Трампом.

Также мы сообщали, что Ким Чен Ын готов встретиться с Трампом в любое время, но с условием.