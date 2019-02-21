Приговор экс-руководителю предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту по обвинению в финансовых махинациях суд Восточного округа американского штата Виргиния вынесет 8 марта. Об этом сообщает издание "Politico".

По данным издания, федеральный судья в постановлении изложил план вынесения приговора Полу Манафорту, которого в августе 2018 года суд в Виргинии признал виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Ранее американский спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование так называемого "российского дела", рекомендовал федеральному судье отправить 69-летнего Пола Манафорта за решетку на срок от 19 до 24 лет по обвинению в финансовых махинациях.

13 марта в округе Колумбия П.Манафорт ожидает вынесения приговора уже по другому делу, в рамках которого было признано, что он лгал ФБР и Роберту Мюллеру несколько раз и тем самым нарушил условия сделки со следствием.

Согласно решению судьи Эми Берман Джексон, П.Манафорт "намеренно сделал несколько ложных заявлений в ФБР, офису специального прокурора и большому жюри по вопросам, которые были существенными для расследования".

Тем временем управление спецпрокурора не смогло доказать, что 16 октября 2018 года обвиняемый умышленно сделал ложные заявления относительно роли россиянина Константина Килимника в воспрепятствовании правосудию.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве суд отказал ГФС изъять в США документы о передаче Януковичем и Партией регионов $75 млн Манафорту.

Также мы сообщали, что The New York Times исправила свою статью о Манафорте, заменив Дерипаску на Ахметова и Левочкина.