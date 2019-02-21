Украинские правоохранители задержали в Киеве вора в законе по прозвищу Тенго Гальский, которому запрещен въезд в страну. Решается вопрос о его выдворении и запрете въезда на 18 лет. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киева.

Уточняется, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге криминальными "авторитетами" и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 года задерживался правоохранителями в Киеве, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

"Недавно Тенго Гальский прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По информации отдела коммуникации, решается вопрос о принудительном возвращении "вора в законе" в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

Ранее "Страна" писала о том, что полиция выдворила из Украины опасного вора Тахира после отсидки.

Также мы сообщали, что в Киеве задержал вора в закона Нукри Гальского, пожелавшего подмять под себя квартирных воров столицы.