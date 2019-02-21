В четверг, 21 февраля, "Шахтер" провел ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" в немецком Франкфурте.

Матч начался с равной игры, с небольшим преимуществом горняков, но счет открыли хозяева поля. На 22-й минуте Йович замкнул неожиданную передачу низом с правого фланга, забив свой шестой мяч в Лиге Европы.

Через пару минут в ворота "Шахтера" назначили пенальти за попадание мяча в руку Матвиенко, который вышел в центральной зоне ослабленной травмами и дисквалифкациями. Желтая карточка и гол Алле.

После перерыва "горняки" резко прибавили и показали желание остаться в игре, но не вышло. Раз за разом футболисты Шахтера за счет скоростной игры создавали опасные моменты у ворот соперника, но блестяще играл голкипер хозяев или не хватало точности.

На 63-й минуте разрыв в счете сократил лучший бомбардир дончан Жуниор Мораес, забивший мяч престижа, но после этого мяч упорно не шел в ворота "Айнтрахта" - мяч дважды в перекладину ворот немецкого клуба после ударов Марлоса и Тайсона.

После чего мяч дважды влетел в сетку ворот Пятова, когда на 81-й и на 88-й минутах отличились Алле и Ребич, для которого этот мяч стал четвертым в Лиге Европы.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", "Сити" в меньшинстве добыл победу над "Шальке", "Юве" уступил в гостях "Атлетико".

Напомним, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека официально представил двух новобранцев "горняков". Они постепенно вольются в команду.