Недавно пережившая развод с мужем украинская певица Ани Лорак показала в соцсети фото, на которых она на кухне в коротких шортах готовит десерт.

В процессе готовки певица охотно позирует. Опубликованные снимки сопровождаются пространным философским рассуждением.

"Все, что тебе необходимо, всегда есть у тебя. Состояние счастья не снаружи, оно всегда внутри. Ты - Режисер своей жизни! ", - пишет певица.

Подписчики, конечно же рассыпались в комплементах, заметив все достоинства фигуры певицы.

"Развод красит и улучшает фигуру и все остальное", - комментирует фото один из подписчиков.

Впрочем, некоторых пользлвателей более заинтересовала замеченная в холодильнике у Ани бутылка с остатками шампанского, в которой вместо пробки используется скомканная салфетка.

"Все верно-у королевы в холодильнике всегда должно хранится пару бутылочек винишка или игристого", - пишет один из пользователей соцсети.

"Даже у Звезды бутылочка шампанского заткнута салфеточкой", - делится впечатлениями еще один подписчик.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что появилось фото, как Лорак с губами уточкой и в красном спортивном костюме едет на гастроли.

Также мы сообщали, что в сети по видео выясняют, беременна Ани Лорак или так сильно поправилась.