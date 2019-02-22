Ани Лорак в коротких шортах поделилась философским изречением и показала, как готовит десерт
Недавно пережившая развод с мужем украинская певица Ани Лорак показала в соцсети фото, на которых она на кухне в коротких шортах готовит десерт.
В процессе готовки певица охотно позирует. Опубликованные снимки сопровождаются пространным философским рассуждением.
"Все, что тебе необходимо, всегда есть у тебя. Состояние счастья не снаружи, оно всегда внутри. Ты - Режисер своей жизни! ", - пишет певица.
Подписчики, конечно же рассыпались в комплементах, заметив все достоинства фигуры певицы.
"Развод красит и улучшает фигуру и все остальное", - комментирует фото один из подписчиков.
Впрочем, некоторых пользлвателей более заинтересовала замеченная в холодильнике у Ани бутылка с остатками шампанского, в которой вместо пробки используется скомканная салфетка.
"Все верно-у королевы в холодильнике всегда должно хранится пару бутылочек винишка или игристого", - пишет один из пользователей соцсети.
"Даже у Звезды бутылочка шампанского заткнута салфеточкой", - делится впечатлениями еще один подписчик.
Фото: instagram.com
Ранее "Страна" писала о том, что появилось фото, как Лорак с губами уточкой и в красном спортивном костюме едет на гастроли.
Также мы сообщали, что в сети по видео выясняют, беременна Ани Лорак или так сильно поправилась.