Певица Настя Каменских опубликовала фото, которое, по ее словам, она сделал в офисе. Украинская поп-дива позировала в обтягивающем гольфе и джинсах, выгодно подчеркивающих ее формы. При этом она пыталась предстать перед поклонниками в деловом виде, уточнив, что вся ее команда "ржет за кадром".

"Мы очень много готовим для вас ... много много много!!! И я так счастлива, что это много создаётся с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками ! Люблю и благодарна сильно, что вы у меня есть

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что вышел новый клип Каменских "Попа Как у Ким", в котором Потап обматерил Настю.

Также мы сообщали, что Каменских рассказала, как намочила штаны во время утренней пробежки.