21 февраля утром из Одесского порта вышла группировка военных кораблей в составе двух бронекатеров "Гюрза" и десантно-штурмового катера "Кентавр". Об этом сообщают источники "Страны", близкие к ВМС.

По их данным, катера покинули акваторию порта и вышли в открытое море. При этом на борту "Кентавра" находится взвод морской пехоты со всем положенным по штату вооружением.

Причина выхода в море - учения. По нашим данным, к Керченскому проливу корабли не пойдут.

В свою очередь, в российский телеграм-канал "СМИ_ли", ссылаясь на анонимные источники, написал, что украинские военные суда направились именно в сторону Керченского пролива. По данным ресурса, на борту судов находятся моряки, морпехи ВСУ и якобы двое офицеров-инструкторов страны НАТО.

При этом в пограничной службе ФСБ России каналу сообщили, что не имеют подтверждений данной информации.

Отметим, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовятся послать новые корабли в Керченский пролив. На них, по словам дипломата, будут находиться представители НАТО.

В конце ноября российские пограничники взяли на абордаж два украинских военных катера, которые пытались войти в Керченский пролив. После этого Петр Порошенко ввел частичное военное положение.

Оппоненты украинского президента заявили, что он пошел на этот шаг, чтобы отменить выборы. Однако Верховная Рада не позволила этого сделать, а Запад потребовал, чтобы выборы не переносились.