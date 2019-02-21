Минрегион рассматривает возможность проектировать в новых жилых домах встроенные помещения общественного назначения выше 3-го этажа. Соответствующее предложение содержится в проекте нового ДБН В.2.2-Х:201Х "Жилые дома. Основные положения", пишет "Юрлига".

Сегодня согласно действующим нормам допускается проектировать небольшие встроенные общественные заведения только на цокольном и 1 - 3 этажах многоэтажных жилых домов. В ходе обновления соответствующих ДБН Минрегион планирует предусмотреть в нормах возможность проектировать такие встроенные помещения на всех этажах домов. Поэтому сейчас изучается международный опыт, как это можно сделать при обязательном соблюдении противопожарных и других необходимых технических требованиях.

Следовательно, согласно предложениям к проекту ДБН при новом строительстве может допускаться расположение встроенных помещений общественного назначения выше 3-го этажа при условии выделения их в отдельный противопожарный отсек.

В Министерстве напомнили, что с 1 октября 2018 года вступило в силу изменение в ДБН "Жилые дома. Основные положения", которое предусматривает возможность размещения в жилых домах заведений общественного питания вместимостью до 250 мест (раньше было до 50 мест) при условии наличия отдельной от дома территории и соблюдения необходимых противопожарных и других требований.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине отменили обязательное проектирование лестниц и порогов при строительстве жилых домов.

Также мы сообщали, что в Украине могут разрешить проектировать в жилых домах кухни-ниши.