Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко дал прямое письменное указание заключить по российским законам сделку по продаже принадлежащего ему участка земли в Крыму. Об этом заявил известный юрист и экс-заместитель главы АП Украины Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Андрей Портнов опубликовал скан доверенности, которой посол Шевченко уполномочил своего помощника совершить сделку, заверив документ у своего подчиненного - консула Украины в Канаде.

"В ответ на опубликованные мной доказательства признания ним российской юрисдикции в оккупированном Крыму и осуществлении сделки продажи земли по российским законам, на российском нотариальном бланке и за российские рубли заявил, что он (Шевченко - Прим. Ред.) не подписывал никаких документов, что у него до сих пор есть в Крыму земля, она указана в его декларации, а опубликованный мной документ назвал фальсификацией и мошенничеством, таким образом, дав понять, что если кто-то и продал в АРК его землю, то это сделали без его ведома.

Но он лгал. Ниже я публикую доверенность, которой Посол Шевченко прямо уполномочил своего помощника продать именно эту землю. Посол заверил её подальше от посторонних глаз у своего подчиненного - консула Украины в Канаде Костенко.

Посол Шевченко дал прямое письменное указание заключить эту сделку, продать землю, переоформить её, получить за неё деньги, зарегистрировать право собственности, получить кадастровый номер, заплатить необходимые платежи и получить технический паспорт", - пишет в соцсети Портнов.

По его словам, для дальнейшего российского оформления был заказан нотариальный перевод необходимых документов на русский язык у украинского нотариуса.

!Совокупность этих факторов и опубликованные документы доказывают, что подписывая доверенность именно на этот участок земли и уполномочивая на такую сделку своего персонального помощника в 2017 году, через три года после аннексии, Посол Шевченко действовал умышленно, организованной группой и из корыстных побуждений, точно зная, что в оккупированном Крыму такие сделки проводят российские нотариусы, по российским законам, в российских кадастрах и с платежами в российский бюджет", - считает Портнов.

В сообщении говорится, что на эту сделку можно было бы не обратить внимания, если бы ее совершил обычный человек, а не "чиновник МИДа, позиционирующий себя моральным авторитетом, патриотом и государственным деятелям".

"Считаю, что в его действиях есть признаки ст. 111 УК Украины (Государственная измена) и он не может быть украинским Послом. В ближайшее время мы обратимся с новой порцией заявлений и ходатайств в украинские суды и правоохранительные органы. Мы будем давить, чтобы функционер был уволен и взят под стражу", - резюмировал Андрей Портнов, добавив, что проверить подлинность нотариальной доверенности можно в Едином реестре специальных бланков нотариальных документов (http://rnb.nais.gov.ua/).

"Если ввести номер бланка доверенности (НМЕ 355466, находится в нижнем правом углу первой страницы) - получим подтверждение ее подлинности – соответствующий бланк был использован именно для выдачи доверенности, выданной именно 16 августа 2017 года", - подсказал юрист.

Скан: t.me/PortnovUA

Напомним, прокуратура АР Крым начала уголовное расследование по статье о госизмене в связи с земельной сделкой, которую провел в Крыму посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Также мы сообщали, что Портнов просит суд и прокуратуру проверить, как посол Украины Шевченко продавал свою землю в Крыму по российским законам.