В соцсети появилось интригующее фото популярной украинской телеведущей Леси Никитюк, на котором она позирует перед фотокамерой в черном вечернем платье с букетом роз и самой важной, хотя и менее всего бросающейся в глаза деталью - на безымянном пальце правой руки телезвезды поблескивает кольцо.

На фоне недавних заявлений Леси Никитюк о расставании с бой-френдом, кольцо на пальце не могло не заинтриговать ее подписчиковю

"Что, предложение сделали?", - интересуются в Instagram подписчики.

Однако этот вопрос Леся пока оставила без ответа.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что Телеведущая Леся Никитюк похвасталась, что наконец-то получила "серебряную кнопку" от Youtube - награду, которую выдают за 100 тыс. фолловеров.

Также мы сообщали, что участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк пошутила над своей грацией в Instagram.