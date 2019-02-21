Сразу 26,07 млн абонентов в Украине обеспечены доступом к интернету по состоянию на 1 января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Из общего числа абонентов 20,02 млн подключены по беспроводному интернету, 5,29 млн подключены к фиксированному интернету. Уточняется, что на начало года количество абонентов мобильной связи достигло 53,93 млн человек, а кабельного телевидения - 2,2 млн абонентов.

Также в Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее "Страна" писала о том, что в новых украинских гостиницах скоростной Интернет станет обязательным.

Также мы сообщали, что в СБУ заявили про интернет-вторжение российских спецслужб в Днепропетровскую область.