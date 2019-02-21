21 февраля Шахтер на выезде играет с Айнтрахтом в ответном матче 1/16 Лиги Европы. На кону - выход в 1/8 еврокубка. После первого тайма счет 2:0 в пользу немцев. "Страна" ведет онлайн матча Айнтрахт - Шахтер.

Айнтрахт открыл счет на 22-й минуте. Лука Йович забил под перекладину после передачи Да Косты с правого фланга.

А через три минуты судья назначил пенальти в ворота Шахтера. Николай Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной, остановив удар по воротам, и получил желтую карточку.

Алле пробил в левый угол и удвоил счет на 27-й минуте.

На 33-й минуте желтую карточку получил Мораес, который зацепил ногу соперника.

Напомним, что ранее Паулу Фонсека пообещал немцам смелый Шахтер в игре против Айнтрахта.

Как сообщала "Страна", в 22:00 в Киеве начнется матч Лиги Европы Динамо - Олимпиакос.