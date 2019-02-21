Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн, в т.ч. в декабре 374,224 млн куб. м на $106,22 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Средняя цена импортированного страной газа в декабре-2018 составила $283,8 за 1 тыс. куб. м против $337,5 - в ноябре, $347,3 - в октябре, $320 - сентябре, $293,9 - августе, $309,1 - июле, $267,4 - июне, $263,5 - мае, $310,8 - апреле, $278,7 - марте, $261,1 - феврале и $279,4 - январе.

Основными контрагентами по итогам прошлого года стали компании из:

Швейцарии - 3 млрд 874,368 млн куб. м газа на $1 млрд 157,168 млн,

Германии - 3 млрд 176,784 млн куб. м на $938,245 млн,

Польши - 726,344 млн куб. м на $217,578 млн,

Великобритании - 685,212 млн куб. м на $202.249 млн,

Венгрии - 602,034 млн куб. м на $191,822 млн,

Чехии - 303,306 млн куб. м на $91,419 млн,

Нидерландов - 257,951 млн куб. м на $79,383 млн,

Австрии - 216,777 млн куб.м на $76,913 млн,

Франции - 179,897 млн куб.м на $56,08 млн,

Люксембурга - 157,871 млн куб.м на $50,264 млн,

Италии - 104,591 млн куб. м на $32,671 млн,

Словакии - 88,978 млн куб. м на $23,759 млн,

Дании - 14,094 млн куб.м на $4,132 млн.

Импорт газа с контрагентами из России за указанный период официально не осуществляется.

По данным Госстата, Украина в 2017 году импортировала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газа на $3 млрд 227,933 млн. Весь газ импортировался из Европы.

Средняя цена импортированного страной газа в январе-2017 составила $244,6 за 1 тыс. куб. м, феврале - $252,5, марте - $234,7, апреле - $209,6, мае –- $212,6, июне - $216,6, июле - $208,2, августе - $210,4, сентябре - $222,1, октябре - $235,2, ноябре - $242,4, декабре - $276,9.



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