Кабмин принял решение о системной трансформации системы крови. Соответствующие положения содержатся в принятой Правительством 20 февраля 2019 года Стратегии развития национальной системы крови в Украине, пишет "Юрлига".

Основная цель реализации Стратегии - обеспечение равноправного и своевременного доступа пациентов к качественным и безопасным компонентам донорской крови в достаточном количестве.

Запланировано, что до 2022 года заработают новые механизмы финансирования и управления, отвечающие общим принципам трансформации всей системы здравоохранения. Благодаря воплощению Стратегии будут внедрены европейские стандарты и практики деятельности системы крови.

Новые подходы базируются на принципах безопасности, доступности, подотчетности, инновационности и финансовой эффективности.

Воплощение Стратегии позволит решить имеющиеся проблемы сферы: несмотря на дефицит донорской крови и ее компонентов, ежегодно значительные объемы крови и ее препаратов утилизируются из-за окончания сроков годности. Главная причина такой ситуации - отсутствие координации между регионами: в то время когда одна область может иметь излишек доз эритроцитов, плазмы и тромбоцитов, в другой этих компонентов может катастрофически не хватать. Изменение системы и подходов к формированию потребности позволит избежать такой ситуации в будущем.

Основным заданием документа является создание трехуровневой системы крови: на национальном, региональном и госпитальном уровнях. Так, на национальном уровне впервые планируется создать Трансфузиологический центр, который будет осуществлять функцию управления и координации системы крови и мониторинга ее функционирования. На региональном уровне центры крови будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты. А отделения трансфузиологии должны трансформироваться в больничные банки крови в составе заведений здравоохранения (госпитальный уровень).

Стратегия развития системы крови предусматривает пересмотр путей финансирования, что поможет решить проблемы длительного использования устаревших технологий заготовки донорской крови и ее компонентов, их переработки, тестирования, хранения и распределения.

Ожидается, что внедрение системного подхода к управлению системой крови на национальном уровне улучшит состояние инфекционной и иммунологической безопасности и сократит риски инфицирования крови на разных этапах ее заготовки и использования.

Развитие системы крови в Украине будет базироваться на безоплатном добровольном донорстве крови. Впервые будут внедрены единый национальный реестр доноров и электронная медицинская информационная система в учреждениях системы крови и заведениях здравоохранения для оперативного контроля обращения компонентов крови. Стратегия также включает проведение общенациональных информационно-просветительских кампаний для популяризации добровольного безоплатного донорства крови.

Во исполнение Стратегии предусмотрены пересмотр и разработка новых нормативно-правовых актов, которые урегулируют вопросы организации донорства, заготовки, переработки, тестирования, распределения, транспортировки и надлежащего применения донорской крови на новых принципах.

Финансирование потенциально будет осуществляться из нескольких источников: государственный и местный бюджеты, средства международных партнеров, а также за счет механизмов государственно-частного партнерства. В целом за счет всех возможных источников финансирования реализация предложенного плана модернизации и поддержки новой национальной системы крови оценивается в приблизительно 6,5 млрд грн до 2022 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Ульяна Супрун объяснила украинцам, как и почему им полезно становиться донорами крови.

Также мы сообщали, что в Украине определили, кому и как давать согласие на посмертное донорство и трансплантацию органов.