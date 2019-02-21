Верховный Суд рассмотрел дело о возобновлении газоснабжения, по которому облгаз установил заглушку на котел, который (по утверждению облгаза) был поставлен самовольно и не зарегистрирован. Постановлением от 11 февраля по делу № 357/6342/16 была признана правомерность отключения "Киевоблгазом" котла, не введенного в эксплуатацию, после трех лет использования и оплаты счетов за потребленный газ, передает Юрлига.

Согласно решению суда, по Правилам предоставления населению услуг газоснабжения и Правилам безопасности систем газоснабжения Украины, которые действовали на момент отключения потребителя от газоснабжения, для регистрации установленного монтажной организацией газового прибора (котла) иностранного производства потребитель обязан предоставить "Киевоблгазу" ряд документов:

копия технического паспорта помещения, где установлен этот газовый прибор;

акт разреза дымовых вентиляционных каналов, куда этот газовый прибор должен подключаться;

сервисное соглашение на техническое обслуживание газового прибора;

акт произведенных работ по установлению газового прибора, которые приобщаются к исполнительско-технической документации.

После предоставления всех необходимых документов вносятся изменения в договор о предоставлении населению услуг по газоснабжению.

Согласно договору, который был заключен между сторонами, обслуживаться должна была только газовая плита. Другие приборы в документе отсутствовали. То есть по соглашению облгаз принимал на себя обязательство относительно предоставления услуг по газоснабжению только к газовой плите.

Договором потребителю запрещено подключать новые (дополнительные) газовые приборы и устройства, изменять место их расположения и вмешиваться в работу внутридомовых систем газоснабжения без согласования с исполнителем, а исполнитель, в случае несоблюдения потребителем обязательств, имеет право прекратить поставку газа потребителю в том числе и в случае самовольного использования газа потребителем.

ВС также постановил, что истец не смог подтвердить все вышеперечисленные требования, а потому апелляционный суд правомерно отказал в иске, поскольку отсутствуют правовые основания для признания действий ответчика противоправными. Кроме того, истец не устранил нарушения и не предоставил ответчику все необходимые документы, которые бы предоставляли ему право подавать газ к отопительному котлу; основания для возобновления газоснабжения к этому котлу отсутствуют.

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