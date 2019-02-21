Нефть Brent перешла к подъему, WTI сократила снижение после публикации данных министерства энергетики США о резервах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Данные Минэнерго указали на чуть более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти, при этом, сокращение запасов бензина и дистиллятов существенно превзошло прогнозы.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 мск поднялась на $0,09 (0,13%) - до $67,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,09 (0,16%) - до $57,07 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам пятой недели подряд - на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года.

Запасы бензина в США сократились за неделю на 1,45 млн баррелей, запасы дистиллятов - уменьшились на 1,52 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, а также снижение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,1 млн баррелей и 1,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до очередного рекорда - 12 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 100 тыс. б/с по сравнению с уровнем предыдущей недели.

Экспорт нефти из Штатов также вырос до рекордного уровня - 3,6 млн б/с. Однако специалисты это связывают с отсрочкой поставок неделей ранее из-за тумана.

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