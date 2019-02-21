Валютные качели перестали раскачиваться 21 февраля и совершенно неожиданно вернулись к исходной точке. Торги на межбанке закрылись в том же курсовом диапазоне, что за день до этого - 27,02-27,06 грн./$.

Об этом сообщил глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что котировки еще в активной фазе торгов начали проваливаться до 26,9850 грн./$. Но, когда Нацбанк начал активно скупать доллар по 27,0, купив до 15 млн долларов, он снова пополз вверх.

"Утреннее превышение предложения и соответствующее проседание котировок ниже психологического уровня 27 грн./$ было приостановлено выкупом излишков регулятором, после чего котировки вернулись к стартовым и даже незначительно превысили их на ожиданиях традиционного для последней недели месяца календарного перераспределения сил в сторону увеличения спроса", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В итоге сначала межбанк вернулся на 27,0 грн./$, а когда к НБУ на покупке доллара присоединились и другие банки, то подрос к 27,06 грн./$. Во второй половине дня скупать "американца" вышли крупные финучреждения, которые пополняли свои валютные позиции. Они правильно оценили действия регулятора, и поняли, что ниже доллар уже не опустится.

После межбанка началось движение в банковских обменных пунктах. "Наличный рынок открылся вчерашними котировками 27,00-27,05 грн./$, к середине дня они выросли до 27,02-27,07 грн./$", - уточнил Куринной.

После вечерних покупок валюты банками, финансисты перестали прогнозировать дешевый доллар. Не знают, как появившийся спрос надавит на курс.

"22 февраля межбанк, скорее всего, будет открываться в рамках 27,04-27,09 грн./$. И пока сложно понять, куда двинется курс. Посмотрим каким с утра будет спрос на валюту", - сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной рассчитывает в пятницу на торговлю в рамках 27,05-27,15 грн./$.

Ранее мы писали, что украинцы купили онлайн 4 млн долларов в первый день работы нового валютного закона.

Также сообщалось, что курс доллара к гривне на межбанке опустился ниже 27 гривен.