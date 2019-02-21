Цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году, будет не больше 7-10 евроцентов (около 3 грн) за километр. Об этом в интервью УНИАН сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Мы должны брать в качестве ориентира европейские цены. Но все же в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе - 10 млн евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр", - сказал он.

Напомним, строительство первой платной дороги из Львова в польский Краковец начнется в 2020 году, хотя ранее министр инфраструктцры Владимир Омелян заявлял, что первые платные дороги появятся в Украине в 2017-2018 году.

Также мы сообщали, что в 2019 году в Украине решили практически не строить новые дороги.