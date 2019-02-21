Власть пошла открытой войной на одного из главных конкурентов Петра Порошенко. СБУ завела дело против функционеров избирательного штаба Юлии Тимошенко. И провела у них уже около 50 обысков.

Штаб "Батькивщины" обвиняют в создании массовой системы подкупа избирателей. Причем, заявляют в СБУ, деньги шли напрямую из России.

Интересно, что все это произошло на фоне разговоров о создании системы тотальной скупки голосов в интересах Петра Порошенко. А вчера вечером "Страна" выпустила детальное расследование о том, как работает эта система под кодовым названием #Сетка.

Совпадение или нет – но на следующий день после нашей публикации лояльная президенту СБУ обнародует громкое расследование по Тимошенко.

Это пожалуй прецедент в истории Украины – чтобы вокруг явного фаворита гонки власть начинала серию обысков и уголовное дело с привкусом госизмены. "Страна" разбиралась в ситуации.

Что СБУ вменяет "Батькивщине"

В четверг зампредседателя СБУ Виктор Кононенко, курирующий, как уже рассказывала "Страна", политическую охранку, сделал сенсационные заявления. По его словам, правоохранители накрыли целую "избирательную пирамиду" на базе штабов "Батькивщины".

Силовики утверждают, что изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы. Этими деньгами собирались якобы скупать голоса избирателей. К примеру, только в Хмельницкой области на это планировалось потратить 3 миллиона гривень.

СБУ назвала и конкретные фамилии. Кононенко заявил, что есть запись, на которой члены "пирамиды" обсуждают суммы выплат, схему работы, меры безопасности и прочее. Переговоры на пленке ведут якобы политтехнолог "Батькивщины" Владислав Ковалевский, представитель этой же политсилы Валентин Ходулин и разные неизвестные лица.

Правда, если вслушаться в опубликованный фрагмент телефонных переговоров, то речь там идет об оплате агитаторам. Да, возможно из неких теневых средств. Но интерпретировать сказанные на записи слова как подкуп конкретно избирателей – довольно сложно.

Так, например, Ковалевский инструктировал как следует вести себя, если вдруг будет допрос, советовал изучить определенные статьи Конституции, которые позволяют не свидетельствовать против родственников и настойчиво просил "уничтожить, закопать в лесу всю документацию", которая может быть "неправильно интерпретирована".

Не совсем понятно, что именно из этого свидетельствует о подкупе избирателей. И кто конкретно был уже подкуплен.

Одновременно к разоблачению заговора подключилось еще одно лояльное к президенту ведомство. Генпрокуратура отчиталась, что проведено уже более 50 обысков по ч.1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

Как считает следствие, в прошлом году в Украине была создана преступная организация, которая должна была осуществлять массовый подкуп избирателей и фальсифицировать результаты выборов президента Украины 2019 года.

Отмечается, что сеть действовала по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного округа – руководитель сектора – старший на избирательном участке – наблюдатель – агитатор – избиратель. Финансирование данной деятельности осуществлялось с нарушением ст. 43 Закона Украины "О выборах Президента Украины", то есть порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

Вопрос финансирования - серьезный. Но при этом в самой схеме агитации пока не просматривается ничего необычного. Так действуют все избирательные штабы. В конце-концов никому не запрещено иметь ни координаторов, ни агитаторов.

По данным СБУ, схему по созданию "пирамид" финансировал нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан. Правда, в Генпрокуратуре заявили, что ни одного обыска в офисах этой партии не проводилось. Нет данных и о том, будут ли вносить на этого нардепа представление в Раду о лишении его неприкосновенности.

Реакции "Батькивщины" на обвинения пока нет. Однако на завтра Юлия Тимошенко уже запланировала пресс-конференцию. Но уже и без комментария ЮВТ кое-что в затеянной СБУ истории более-менее очевидно.

"Пирамида" возникла после "Сетки"

Буквально накануне разоблачений от СБУ вышло расследование "Страны" "От #Сетки к секте. Как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет".

Речь в нем шла о глобальной, многоуровневой системе скупки голосов избирателей – причем за счет государства. Режиссируют эту схему с Банковой. Вкратце она будет работать так.

Сначала составляются базы данных избирателей. Затем - они актуализируются: идет проверка, кто в этих списках жив, находится в Украине и по месту прописки.

Это делается в основном через "Укрпочту" и "Ощадбанк", куда исправно приходят получатели соцвыплат - самый благодатный контингент для подкупа.

Параллельно по всей Украине с января проходят так называемые "соцопросы" силами агитаторов из штаба Порошенко. Об этом много писали, правда, было не совсем понятно, зачем их проводят.

Теперь это стало ясно: таким образом у Порошенко выявляли своих потенциальных сторонников. Людей, которые если не однозначно поддерживают нынешнего президента, но хотя бы относятся к нему нейтрально или неопределенно, а также разделяют некоторые пункты его программы.

Так составляются списки "условно-лояльных" или тех, кто колеблется - голосовать за Порошенко или нет. Эти люди попадают в общую базу избирателей штаба Порошенко. С которыми после этого начинается серьезная работа.

Во-первых, им начинают названивать представители специально созданных для этого колл-центров. Они уточняют позицию потенциального избирателя, сверяют его данные и могут предложить ему поработать агитатором Порошенко - за определенные бонусы.

Далее этим людям предлагают получить дополнительные соцвыплаты от государства. При этом берутся личные данные просителя.

Последнее объясняет феномен массовой раздачи матпомощи, которая недавно началась по всей Украине - в обмен на персональные данные. Как выяснила "Страна", деньги по программам социальной помощи, которые утверждаются местными и областными советами, выдают именно тем, кто попал в "белый список" потенциальных сторонников Порошенко.

Иначе говоря, тем, кто в ходе соцопросов четко заявил, что он категорически против Порошенко и голосовать за него не будут, матпомощь даже не предложат.

То есть, получается прямая дискриминация по политическому признаку. Соцпомощь выдают только тем, кто потенциально может проголосовать за действующего президента.

Суммы по этим программам выделены впечатляющие. В Николаевской области – 70 миллионов гривень, в Одесской – 90 миллионов. В Днепре – 140 миллионов. В Харьковской областной программе первоначально было заложено на 2019 год 18 миллионов, затем решением сессии облсовета (6 декабря 2018 года) увеличили до 50-ти.

Таким образом целевой подкуп в пользу Порошенко идет прямиком за государственный счет.

Конечно, за руку на избирательный участок сторонников "секты Порошенко" никто не тянет. Но создаются все условия, чтобы люди пришли и проголосовали именно за нужного кандидата.

Потенциально преступный момент этой схемы - это раздача денег людям, обозначенным в штабах Порошенко как потенциальные избиратели. Пусть и через государственную программу материальной помощи (что можно квалифицировать даже как отягчающее обстоятельство).

По информации "Страны", благодаря "Сетке" у Порошенко рассчитывают получить электоральную прибавку в 7-10% голосов.

Интересно, что наш материал в СБУ никто не комментировал – хотя они обязаны реагировать на сигналы о возможных преступлениях, которые публикуются в СМИ. Вместо этого спецслужба буквально на следующий день вышла на публику с расследованием против "избирательной пирамиды Тимошенко".

Выглядит это как попытка сбить волну, которая в последнее время поднялась по поводу телодвижений власти - которая не особо скрываясь ведет прямой подкуп избирателей. Как через "Сетку", так и путем внезапной монетизации субсидий. В качестве объекта атаки был выбран конкурент с наиболее подготовленной предвыборной командой – Тимошенко.

Интересно, что накануне - 19 февраля - Тимошенко написала официальное заявление в МВД на попытки подкупа избирателей в штабах Петра Порошенко.

Реакция соцсетей

В Сети не смогли не увидеть связи между разоблачениями в адрес Порошенко - и последовавшим ударом по Тимошенко.

"Стоило в СМИ появится информации о массовых схемах по подкупу избирателей, которые организовывает штаб Порошенко, СБУ отреагировала мгновенно: уже наследующих день после публикаций, силовики пришли с обысками в региональные штабы Тимошенко.

Может, конечно, просто перепутали, фамилии похожи ж", - пишет блогер Денис Гороховский.

Журналистка Ольга Василевская удивляется, почему СБУ закрывает глаза на явный подкуп избирателей со стороны Порошенко.

"Директоров школ вызывают в райадминистрации, наклоняют ходить по квартирам и опрашивать, кто за кого голосует. Реакции правоохранителей нет.

Пенсионеров фотографируют с 500 гривневыми купюрами в руках, записывают ФИО и берут обещание голосовать за кандидата П. Реакции правоохранителей нет.

Выстраивают сетки, платят по 300 гривен в день всем агитирующим за Евросоюз и НАТО и конечно, за безальтернативного кандидата - П. Миллион просмотров сюжета ТСН об этом на ФБ. Правоохранители молчат.

Зато 50 обысков по всей Украине ситуативно дружной троицей СБУ, ГПУ, ДБР. Причастных к выборам кандидата Ю. Обыски часто без участия собственников жилья, в нарушение КПК. Людей вели не менее, чем полгода, позволяли им осуществлять незаконную деятельность по получению и распределению налички. Не ловили на горячем. Ждали команды кандидата П., чтобы СБУшник с говорящей фамилией Кононенко провел громкую пресс-конференцию.

На какие еще махровые технологии способен кандидат П., чтобы стать Пу в стране У.?".

Автор расследования про "Сетку" Порошенко Светлана Крюкова считает сегодняшние заявления СБУ ответом на информацию о злоупотреблениях Банковой:

"Я думала, на текст про #СЕТКУ будет какая-то реакция наблюдателей. Пару уголовных дел, ну или там позовет президент Березенко и скажет ему строго: "Ты чего это - под трибунал меня довести хочешь?". Или местная элита прикинет, во сколько эмиграция обойдется и бросит баловаться с подкупом. Что думаете, произошло? СБУ назначило брифинг и в спешном порядке разоблачает сейчас сетку Тимошенко. Петр Алексеевич, не переживайте, с вашими деньгами и цепными псами, вы всех победите. Ваша #СЕТКА самая хитрая. Богоугодная".