Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла украинцев от использования альтернативных методов лечения онкологических заболеваний, в частности, от метода под названием "фунготерапия", который предполагает использование грибов для лечения рака. Об этом чиновница написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ко мне обратились обеспокоенные врачи и пациенты по активному распространению информации о лечении рака грибами вблизи Национального Института Рака. Адепты этого метода предлагают пройти курс и обещают полное выздоровление независимо от стадии болезни", написала Супрун.

По ее словам, данный метод является манипуляцией и попыткой заработать деньги на доверчивых людях, которые хотят выздороветь. Министр подчеркнула, что недопустимо использовать положение пациентов, сознательно пропагандируя средства, эффективность которых не доказана наукой.

Кроме того, чиновница отметила, что люди, которые советуют данный альтернативный метод, как правило, не являются медицинскими работниками. Несмотря на это, они позиционируют данное средство как панацею, часто оказывая свои услуги за большие деньги и лишая пациента времени, которое он мог бы потратить на настоящее лечение.

Также Супрун пояснила, что не существует ни одного исследования, подтверждающего эффективность грибов в лечении или предотвращении рака.

"Мы можем говорить об эффективности определенного метода, если она была подтверждена масштабными клиническими исследованиями, которые проводятся годами или даже десятилетиями (например, рандомизированные контролируемые исследования). Впрочем, ни одного похожего исследования по изучению эффективности и безопасности препаратов, изготовленных из грибов или их компонентов проведено не было", - рассказала министр.

Глава ведомства настоятельно рекомендует доверять только доказательной медицине. "Существуют стандарты лечения, которые совершенствуются каждый день. Создаются новые методы, которые имеют высокую эффективность, в то же время сохраняют качество жизни пациента на достаточно высоком уровне. И такие лекарства имеют свои побочные эффекты и определенные недостатки. Однако, пациент информирован о возможных рисках до начала лечения, а не в процессе, или вообще не получил никакой информации об этом", - отметила она.

Скриншот:Facebook/Ульяна Супрун

Ранее Супрун рассказала украинцам, как хорошо работает система здравоохранения в Испании.

Также сообщалось, что в Украине заработает новая система сдачи крови с добровольными донорами.