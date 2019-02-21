Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал разрыв российско-украинского Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. При этом министр заявил, что такой шаг "не является панацеей".

"В обозримой перспективе мы это (разрыв договора с Россией - прим. ред.) сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы расторгли его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции", - объяснил чиновник изданию ЦензорНет.

Глава украинского МИД отметил, что расторжение договора не является панацеей. "То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, в экономической и юридической плоскостях", - заключил он.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года. Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив признаны внутренними водами России и Украины. В соглашении прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств.

Как сообщала "Страна", в России призвали власти Украины выполнять необходимые процедуры и международные правила прохода водных пространств. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина будет проводить военные корабли через Керченский пролив, но "пока никто никуда не идет".

Напомним, что Лавров обвинил Киев в подготовке масштабной провокации в Керченском проливе.