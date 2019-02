Имена еще одиннадцати ведущих, которые уже в воскресенье, 24 февраля, будут вручать кинопремию "Оскар", названы Американской киноакадемией. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Уточняется, что это уже четвертая часть списка. Его обновление необычно тем, что в нем оказались люди, довольно далекие от мира кино. В число презентеров внесли шеф-повара Хосе Андреса, конгрессмена-демократа Джона Льюиса, музыканта Тома Морелло и теннисистку Серену Уильямс. Компанию им составили актеры Дана Карви, Куин Латифа, Диего Луна, Майк Майерс, Тревор Ноа, Амандла Стенберг и Барбра Стрейзанд.

В общей сложности в списке ведущих "Оскара" оказалось 50 знаменитостей. Кроме того, прошлогодние лауреаты Эллисон Дженни, Фрэнсис МакДорманд, Гэри Олдман и Сэм Рокуэлл успели подтвердить свое участие в будущей церемонии.

