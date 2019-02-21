В Кабмине приняли в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление. Он уже обнародован на Правительственном портале.

В документе приводится перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление. При этом отдельно приводится список для детей, которые имеют родителей, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

Среди изменений предусмотрена подача организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и месту пребывания; сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на пути следования; обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета; предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Также установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украину).

Как сообщала "Страна", в Украине хотят занести всех домашних насильников в государственный реестр. Он будет формироваться с целью защиты жизненно важных интересов пострадавших лиц, в частности детей; предотвращения повторных случаев насилия.

Отметим, что школьникам в Китае запретят пользоваться гаджетами, чтобы побороть массовую близорукость.

Напомним, что за седьмую неделю 2019 году в Украине заболели корью более трех тысяч человек.