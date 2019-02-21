В четверг, 21 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 27,0325 грн/$1 с 27,045 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 27,02-27,045 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанке 21 февраля укрепился до 26,9995 грн/$1 с 27,0933 грн/$1.

Также в Национальном банке Украины укрепили официальный курс украинской валюты по отношению к доллару США на 22 февраля до 27,002630 грн/$1 по сравнению с 27,087563 грн /$1 на 21 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине продолжает падать из-за двойного объема продаж валюты экспортерами.