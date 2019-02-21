Украинский боец из Тернопольской области Василий Богоносюк погиб от пули снайпера на Донбассе в среду, 20 февраля. Об этом сообщается на странице Чортковского горсовета в соцсети Facebook.

Как уточняется в сообщении, Василий Богоносюк - старший солдат Вооруженных сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Васильков Чортковского района Тернопольской области.

У погибшего осталась жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения.

Ранее "Страна" писала о том, что 19 февраля на Донбассе штаб ООС зафиксировал антирекорд года по количеству обстрелов со стороны противника.

Также мы сообщали, что в штабе ООС объяснили, какой самолет могли видеть наблюдатели ОБСЕ в небе Донбасса.