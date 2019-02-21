В Киеве с 15 марта решено перекрыть проезд и начать демонтажные работы на Шулявском путепроводе. Перед тем водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры, на которых будет указана дата, с которой запрещено въезжать на мост, а также покажут пути объезда.

Демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление продлится 17 месяцев. Это будет первая очередь реконструкция. Во вторую очередь будут строить правоповоротные заезды в районе корпусов завода "Большевик". Об этом сообщает "Вечерний Киев" со ссылкой на собственные источники.

На время реконструкции Шулявского путепровода предусмотрены изменения в проезде автотранспорта:

Движение по ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

по ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, будет конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко - "Ивана Гонты". Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будут установлены светофор.

Фото: vechirniykiev.com.ua

Как сообщала "Страна", Кличко выплатит окружению известного киевского застройщика за Шулявский мост все деньги авансом.

Напомним, что рухнул мост через реку Серет, который соединял два района в Тернопольской области.