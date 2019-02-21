В четверг, 21 февраля, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев впервые в истории страны отправил правительство в отставку. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Аскар Мамин. Члены правительства продолжат работу до утверждения состава нового кабинета министров, говорится в указе.

Также пресс-служба Назарбаева опубликовала заявление лидера страны, в котором тот, "учитывая интересы народа", указал на необходимость отставки правительства страны. "Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач", — сказано в заявлении президента Казахстана.

"Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли. Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов. Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики", — конкретизировал он.

Данный случай является первым в истории Казахстана, когда глава государства не принимает отставку по заявлению премьер-министра, а фактически увольняет не справившееся с работой правительство.

Ранее сообщалось, что казахские депутаты хотят сменить название страны в честь народа-основателя.

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