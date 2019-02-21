В Украине будет ликвидирован еще один банк, всего в стране их останется 76. Об этом со ссылкой на председателя правления НБУ Екатерину Рожкову пишет "Новое время".

По ее словам "Вернум Банк" на данный момент уже находится в процедуре самоликвидации. При этом Рожкова уточнила, что количество ликвидированных банков может увеличиться и еще - так как по результатам стресс-тестирования 2018 года, до конца марта еще один украинский банк должен увеличить свой капитал.Судьба этого финансового учреждения будет зависеть от того, как оно с этим справится.

По словам Екатерины Рожковой, крупным банкам больше ничего не угрожает, а вот некоторые небольшие - "не имеют представления, как развиваться дальше".

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 декабря начал возмещение средств вкладчикам признанной неплатежеспособной и ликвидированной украинской "дочки" российского "ВТБ-Банка".

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