Народный депутат из Харькова Михаил Кобцев, который выступает за увеличение налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей, оскорбил работников сферы IT. Его комментарий был размещен под статьей о том, что "ФЛП являются злом для IT" в социальной сети Facebook.

Споря с пользователем George Kashperko, представитель Блока Петра Порошенко назвал айтишников "задротами", а также рассказал о том, как они, по его мнению, проводят свой досуг.

"Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего, что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот - сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна - спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника", - написал Кобцев.

Также парламентарий заявил, что не верит в массовую эмиграцию работников IT-сферы в случае резкого повышения налогов, а также обвинил "кустарей клавиатуры" в том, что они "не могут конкурировать даже с индюками" (так нардеп назвал жителей Индии - прим.ред.).

Скриншот: Facebook/Mykhaylo Kobtsev

Стоит отметить, что по декларации Кобцева, годовой доход его семьи в 2017 году превысил 3,7 миллионов гривен. При этом две трети данной суммы заработала его супруга-предприниматель, а 482 тысячи гривен получил сам Кобцев из бюджетных средств как компенсацию за проезд, проживание в Киеве и депутатскую деятельность. Также в декларации нардепа указан дом, две квартиры, три нежилых строения и столько же земельных участков.

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Также сообщалось, что ГФС раскроет налогоплательщикам суммы доходов и уплаченных налогов за последние три года.