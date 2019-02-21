Ни в одной поместной православной церкви не хотят признавать ПЦУ. Ряд церквей уже прямо заявили, что признавать ПЦУ не будут. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил заместитель главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (МП) протоиерей Николай Данилевич.

"На данный момент нет ни единой поместной православной церкви, которая готова бы признать ПЦУ. Наоборот, есть уже церкви, которые заявили, что признавать ПЦУ не будут. Это польская, сербская, антиохийская православная церковь", - сказал Данилевич на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости.

ПЦУ была образована в Киеве в декабре 2018 года. Ее главой стал Епифаний Думенко. Украинская православная церковь (МП), которую возглавляет митрополит Киевский Онуфрий, также отказалась признавать образование ПЦУ.

Как сообщала "Страна", внутри ПЦУ начали появляться разногласия. При этом Петр Порошенко встретился с предстоятелем Украинской православной церкви (МП) митрополитом Онуфрием.

"Встреча прошла по инициативе самого президента. Обсуждались разные вопросы, включая позицию УПЦ на выборах. Общего языка не нашли ни по одному пункту. И в АП сейчас опять планируют активизировать вопрос о прекращении аренды Лавр и других культовых помещений, что переданы в аренду УПЦ" - сообщил источник.

Отметим, что у Филарета резко ухудшилось здоровье в день интронизации Епифания главой ПЦУ. Также собиравшийся прибыть на церемонию один из афонских монахов - госпитализирован с инфарктом.