Попытка поджога предотвращена на одном из ареналов Вооруженных сил Украины в четверг, 21 февраля. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украини. Угроза оперативно ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

При этом не указано, где именно произошел инцидент, и удалось ли задержать поджигателей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Генштабе заявили, что над одним из арсеналов украинской армии перехватили беспилотник.

Также мы сообщали, что после взрывов в Ичне Генштаб ВСУ усилил охрану арсеналов по всей Украине.