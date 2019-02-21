В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что будут уточнять для журналистов, какая его поездка является рабочей, а какая предвыборной. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам спикера штаба Олега Медведева, награжденного на днях шефом, президент Порошенко не имеет права на время избирательной кампании уходить в отпуск и должен выполнять свои обязанности.

"Когда будут проходить его поездки, мы будем сообщать средствам массовой информации, в каких случаях и какие мероприятия являются его рабочей поездкой в ​​качестве президента Украины, а какие мероприятия будут носить предвыборный характер", - заявил Олег Медведев.

Он пообещал, что расходы в поездках в качестве кандидата в президенты будут фиксироваться отдельно и проплачиваться из избирательного фонда кандидата в президенты.

Напомним, Тимошенко обвиняла Порошенко в том, что он во время визита в Харьковскую область 14 февраля осуществлял незаконную агитацию, а его речь бесплатно транслировалась на некоторых каналах.

Также мы писали, что Шестой апелляционный административный суд отказал кандидату в президенты, главе Батькивщины Юлии Тимошенко в удовлетворении иска в удовлетворении иска против президента Петра Порошенко о возможных нарушениях предвыборной агитации.