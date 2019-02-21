Полиция провела обыск по месту жительства замглавы Николаева Юрий Степанца, входе чего были изъяты около 600 тысяч гривен. Об этом рассказал источник в прокуратуре Николаевской области, передает "Преступности.НЕТ".

Как сообщил собеседник издания, обыскные мероприятия проводились в арендуемой Степанцом квартире, где было найдено 11,8 тыс. евро и 220 тыс. грн. Стражи порядка считают, что данные средства были получены незаконным путем. Согласно декларации Степанца за 2017 год, у его жены имеются наличные средства, размером в 250 тыс. грн, 25 тыс. евро и 35 тыс. долл. Сейчас известно, что Юрий Степанец разводится со своей женой.

Перед тем как стать замом мэра Степанец работал в налоговой, возглавляя налоговую инспекцию Заводского района в Николаеве. На должность вице-мэра он был назначен в июле 2015 года.

Напомним, 18 февраля в здании Николаевского горсовета сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Стало известно, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на термосанацию здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы.

В этот же день обыски были проведены также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Позже Степанец заявил, что не имеет никакого отношения к "договорнякам", а также уточнил, что обыск был и у него дома.

Ранее мы писали, что ГБР и СБУ по делу об "избирательной пирамиде" провели более 50 обысков.