Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Украины в подготовке провокации в районе Керченского пролива. По его словам, они намерены отдать команду военным подчиненным попытаться прорваться в акваторию без запросов, без соблюдения мер безопасности и без лоцмана.

Лавров добавил, что располагает информацией о намерениях властей Киева пригласить на корабли представителей НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то <...> я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире", - добавил Лавров.



Ранее глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил расторгнуть договор с Россией об Азовском море. Он отметил, что это произойдет сразу, как только будет полностью зафиксирована юридическая позиция и решены вопросы по международному арбитражу.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки - арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.

Как сообщала "Страна", по словам Порошенко, США отменили все переговоры с Россией из-за Азовского кризиса. Об этом он заявил после встречи с вице-президентом США Пенсом в Мюнхене.

Напомним, что российские власти продлили арест уже для 20 из 24 пленных украинских моряков.