В Ровенской области детям, которые не прошли вакцинацию от кори, запретили посещать учебные заведения. Запрет начал действовать с четверга, 21 февраля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заведующего отделом эпиднадзора Ровенского областного лабораторного центра МОЗ Украины Виктора Мороза.

По его словам, согласно поручению заместителя председателя Ровенской областной государственной администрации, в области запрещен допуск в детские организованные коллективы детей, не привитых против кори.

"Остается только, чтобы руководители детских учебных заведений выполняли это поручение. И большая надежда на то, что родители, которые не прививают своих детей, все же изменят свои взгляды на вакцинацию", - отметил Мороз.

Аналогичное решение приняли городские власти в Мукачево, где детей в учебные заведения пускают только при наличии справки о прививках.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве зафиксирован первый случай смерти от кори. Женщина скончалась от осложнений болезни.

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