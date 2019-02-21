По состоянию на конец февраля 2019 года только 36 приходов УПЦ МП из 12 тысяч по Украине перешли в ПЦУ. Об этом со ссылкой на архиепископа УПЦ МП Климента (Вечерю) пишут "Украинские Новости".

По словам архиепископа, на общину УПЦ после предоставления Томоса Украине началось давление - таким образом власть, используя админресурс, хотела повлиять на сторонников Украинской православной церкви, однако своих целей она не достигла. Только 36 общин приняли решение о переходе в ПЦУ, еще 23 были захвачены рейдерским путем.

По словам Климента, при переходах приходов было зафиксировано 250 случаев физического давления. Также УПЦ столкнулась с нарушениями законодательства в сфере государственных церковных отношений. При этом открыты десятки уголовных дел.

Юрист УПЦ МП Александр Бахов опроверг информацию о переходе в ПЦУ 300 религиозных общин. При этом он подчеркнул, что ПЦУ была создана и зарегистрирована 30 января, до этого общинам переходить было некуда. Также он еще раз подчеркнул, что при т.н. "переходах" религиозная община не голосует, голосуют активисты и другие люди, таким образом происходит подмена понятия "религиозная община". Также он отметил, что законом внедрен рейдерский путь захвата религиозных организаций, а полиция не всегда эффективно реагирует на заявления УПЦ.

Напомним, в селе Поховка Ивано-Франковской области произошел очередной захват храма УПЦ МП. 13 января с нарушением правил тут провели собрание села, после этого сторонники ПЦУ ночью взломали замки в местном Благовещенском храме и сменили их, а 18 января провели в нем богослужение.

Также мы писали, что в Тернопольской области произошел очередной захват храма. На Крещенский сочельник прихожан УПЦ выгнали молиться на мороз.

А утром в субботу, 16 февраля, в селе Пески Волынской области сторонники ПЦУ срезали замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма УПЦ.