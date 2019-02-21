От Тимошенко до Литвиненко. Жеребьевка определила, в каком порядке кандидаты в президенты будут агитировать на ТВ
ЦИК определила очередность предоставления кандидатам в президенты эфирного времени на общенациональных каналах для проведения предвыборной агитации.
Жеребьевка была проведена в ходе заседания комиссии в четверг, передают "Украинские новости".
Всем кандидатам будет предоставлено не менее 30 минут на телеканале и не менее 30 минут на радио в два этапа по 15 минут каждый.
На телеканале эфирное время будет предоставлено кандидатам в таком порядке:
1 – Юрий Тимошенко,
2 – Роман Безсмертный,
3 – Дмитрий Добродомов,
4 – Александр Данилюк,
5 – Андрей Садовый,
6 – Василий Журавлев,
7 – Руслан Рыгованов,
8 – Олег Ляшко,
9 – Виталий Скоцык,
10 – Юрий Кармазин,
11 – Александр Шевченко,
12 – Геннадий Балашов,
13 – Петр Порошенко,
14 – Юрий Бойко,
15 – Виктор Ващенко,
16 – Аркадий Корнацкий,
17 – Юрий Деревянко,
18 – Сергей Носенко,
19 – Александр Вилкул,
20 – Евгений Мураев,
21 – Николай Габер,
22 – Дмитрий Гнап,
23 – Александр Мороз,
24 – Инна Богословская,
25 – Александр Соловьев,
26 – Роман Насиров,
27 - Илья Кива,
28 – Сергей Кривонос,
29 – Владимир Петров,
30 – Владимир Зеленский,
31 – Игорь Шевченко,
32 – Валентин Наливайченко,
33 – Сергей Тарута,
34 – Ольга Богомолец,
35 – Руслан Кошулинский,
36 – Юлия Тимошенко,
37 – Анатолий Гриценко,
38 – Виктор Кривенко,
39 – Сергей Каплин,
40 – Виталий Куприй,
41 – Виктор Бондарь,
42 – Игорь Смешко,
43 – Андрей Новак,
44 – Юлия Литвиненко.
На радио кандидаты будут в эфире в следующем порядке:
1 – Кива,
2 – Юлия Тимошенко,
3 – Петров,
4 – Ляшко,
5 – Садовый,
6 – Кривонос,
7 – Насиров,
8 – Бойко,
9 – Скоцык,
10 – Бондарь,
11 – Безсмертный,
12 – Носенко,
13 – Габер,
14 – Гнап,
15 – Корнацкий,
16 – Игорь Шевченко,
17 – Кошулинский,
18 – Мороз,
19 – Рыгованов,
20 – Смешко,
21 – Балашов,
22 – Деревянко,
23 – Литвиненко,
24 – Кривенко,
25 – Ващенко,
26 – Порошенко,
27 – Куприй,
28 – Зеленский,
29 – Богословская,
30 – Вилкул,
31 – Журавлев,
32 – Новак,
33 – Богомолец,
34 – Кармазин,
35 – Гриценко,
36 – Каплин,
37 – Наливайченко,
38 – Данилюк,
39 – Александр Шевченко,
40 – Тарута,
41 – Соловьев,
42 – Юрий Тимошенко,
43 – Добродомов,
44 – Мураев.
Агитация проводится за счет государственных средств.
Напомним, сегодня СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о подкупе избирателей.
Это произошло после после разоблачения "Страной" сетки по подкупу избирателей от Порошенко - читайте о ней в нашем расследовании.