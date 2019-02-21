ЦИК определила очередность предоставления кандидатам в президенты эфирного времени на общенациональных каналах для проведения предвыборной агитации.

Жеребьевка была проведена в ходе заседания комиссии в четверг, передают "Украинские новости".

Всем кандидатам будет предоставлено не менее 30 минут на телеканале и не менее 30 минут на радио в два этапа по 15 минут каждый.

На телеканале эфирное время будет предоставлено кандидатам в таком порядке:

1 – Юрий Тимошенко,

2 – Роман Безсмертный,

3 – Дмитрий Добродомов,

4 – Александр Данилюк,

5 – Андрей Садовый,

6 – Василий Журавлев,

7 – Руслан Рыгованов,

8 – Олег Ляшко,

9 – Виталий Скоцык,

10 – Юрий Кармазин,

11 – Александр Шевченко,

12 – Геннадий Балашов,

13 – Петр Порошенко,

14 – Юрий Бойко,

15 – Виктор Ващенко,

16 – Аркадий Корнацкий,

17 – Юрий Деревянко,

18 – Сергей Носенко,

19 – Александр Вилкул,

20 – Евгений Мураев,

21 – Николай Габер,

22 – Дмитрий Гнап,

23 – Александр Мороз,

24 – Инна Богословская,

25 – Александр Соловьев,

26 – Роман Насиров,

27 - Илья Кива,

28 – Сергей Кривонос,

29 – Владимир Петров,

30 – Владимир Зеленский,

31 – Игорь Шевченко,

32 – Валентин Наливайченко,

33 – Сергей Тарута,

34 – Ольга Богомолец,

35 – Руслан Кошулинский,

36 – Юлия Тимошенко,

37 – Анатолий Гриценко,

38 – Виктор Кривенко,

39 – Сергей Каплин,

40 – Виталий Куприй,

41 – Виктор Бондарь,

42 – Игорь Смешко,

43 – Андрей Новак,

44 – Юлия Литвиненко.

На радио кандидаты будут в эфире в следующем порядке:

1 – Кива,

2 – Юлия Тимошенко,

3 – Петров,

4 – Ляшко,

5 – Садовый,

6 – Кривонос,

7 – Насиров,

8 – Бойко,

9 – Скоцык,

10 – Бондарь,

11 – Безсмертный,

12 – Носенко,

13 – Габер,

14 – Гнап,

15 – Корнацкий,

16 – Игорь Шевченко,

17 – Кошулинский,

18 – Мороз,

19 – Рыгованов,

20 – Смешко,

21 – Балашов,

22 – Деревянко,

23 – Литвиненко,

24 – Кривенко,

25 – Ващенко,

26 – Порошенко,

27 – Куприй,

28 – Зеленский,

29 – Богословская,

30 – Вилкул,

31 – Журавлев,

32 – Новак,

33 – Богомолец,

34 – Кармазин,

35 – Гриценко,

36 – Каплин,

37 – Наливайченко,

38 – Данилюк,

39 – Александр Шевченко,

40 – Тарута,

41 – Соловьев,

42 – Юрий Тимошенко,

43 – Добродомов,

44 – Мураев.

Агитация проводится за счет государственных средств.

Напомним, сегодня СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о подкупе избирателей.

Это произошло после после разоблачения "Страной" сетки по подкупу избирателей от Порошенко - читайте о ней в нашем расследовании.