Главу авиакомпании YanAir обвинили в неуплате почти 14,5 млн гривен налогов за самолет
Государственная фискальная служба начала расследование по делу об уклонении от уплаты налогов главой компании YanAir LTD на 14,3 млн гривен во время таможенного оформления самолета Boeing 737-3B7, сообщают "Украинские новости", ссылаясь на судебные материалы.
Согласно материалам дела, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области осуществляется досудебное расследование по подозрению директора YanAir LTD в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.
Было установлено, что директор, оформив товар в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины, в нарушение законодательства безосновательно занизил налоговые обязательства на сумму 2 749 418 гривен и в нарушение налогового и таможенного законодательства занизил обязательство по уплате налога на добавленную стоимость на сумму 11 547 556 гривен, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму 14 296 974,26 гривен.
Во время проведения расследования 13 февраля Соломенский суд Киева позволил фискальной службе получить доступ к документации авиакомпании YanAir.
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