Государственная фискальная служба начала расследование по делу об уклонении от уплаты налогов главой компании YanAir LTD на 14,3 млн гривен во время таможенного оформления самолета Boeing 737-3B7, сообщают "Украинские новости", ссылаясь на судебные материалы.

Согласно материалам дела, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Киевской области осуществляется досудебное расследование по подозрению директора YanAir LTD в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Было установлено, что директор, оформив товар в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины, в нарушение законодательства безосновательно занизил налоговые обязательства на сумму 2 749 418 гривен и в нарушение налогового и таможенного законодательства занизил обязательство по уплате налога на добавленную стоимость на сумму 11 547 556 гривен, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму 14 296 974,26 гривен.

Во время проведения расследования 13 февраля Соломенский суд Киева позволил фискальной службе получить доступ к документации авиакомпании YanAir.

Ранее мы писали, что Генпрокуратура закрыла дело об уклонении от налогов Хомутынника.

Также сообщалось, что Генпрокуратура подозревает министра финансов Данилюка в уклонении от уплаты налогов.