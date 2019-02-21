В Нацполиции Украины подтвердили, что госслужащего из Волновахи Донецкой области похитили и взяли в плен в неподконтрольной Макеевке. Об этом сообщает региональное управление полиции в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что 19 февраля в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что ее мужа, который уехал на собственном автомобиле Honda в Макеевку, похитили неизвестные. "36-летний госслужащий из Волновахи, который работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области на должности начальника, поехал в оккупированный город Макеевка к больным родственникам, где попал в плен, а его автомобиль был захвачен", – говорится в сообщении.

Открыто два уголовных производства по статье о незаконном лишении свободы или похищение человека (ч.1 ст.146 УК Украины) и незаконное завладение транспортным средством (ч.3 ст.289 УК Украины).

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