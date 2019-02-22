Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "112 Украина" в связи с фиксацией во время мониторингов признаков нарушения законодательства. Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

Кто кому Рабинович?

"30 декабря 2018 года в эфире телеканала транслировалась передача "Кто кому Рабинович", в которой ведущий Вадим Рабинович, в частности, допустил высказывание: "Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?" - говорится в сообщении.

Также Нацсовет отмечает, что в передаче "LIVE" 27 января, гостем которой был лидер партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Рабинович, прозвучали его слова, в которых усматривается нарушение норм действующего законодательства.

"Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты… Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию "бандерштата", - цитируются слова Рабиновича в сообщении Нацсовета.

Кроме того, Нацсовет отмечает, что 15 декабря 2018 в эфире "112 Украина" была передана информация, что в Виннице 20 молодых людей ворвались в кафедральный собор после службы и выгнали оттуда священников. Нацсовет отмечает, что информация о захвате собора впоследствии была опровергнута работниками собора, однако "112 Украина" не опроверг информацию, которая имеет признаки распространения необъективной информации.

Также 16 февраля гостем передачи "Велике інтерв'ю" был экс премьер-министр Украины Николай Азаров, который назвал события Революции Достоинства государственным переворотом, а также отрицал наличие в Донбассе регулярных частей российской армии. "Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность", "Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти", - цитируются слова Азарова в сообщении Нацсовета.

Мнение юриста

Юрист "112 Украина" Василий Сметана прокомментировал обвинение Нацсовета по ТВ и радио в распространении необъективной информации и разжигании вражды. Заявление Василия Сметаны прозвучало в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение провести внеплановую выездную проверку телеканала "112 Украина". Основанием тому послужили высказывания ведущих и гостей телеканала, которые якобы нарушили те нормы законодательства, которые запрещают пропагандировать или разжигать национальную, расовую либо религиозную вражду и ненависть, а также популяризировать или пропагандировать органы государства-агрессора и их отдельные действия, распространять необъективную информацию.

"Если юридически оценивать то, что сегодня произошло, то это всего лишь последовательная деятельность регулятора по установлению цензуры и запрета определенных мнений в эфире телеканала "112 Украина". Это уже вторая проверка, которой будет подвергнут телеканал по причине высказывания мнений в эфире "112 Украина", - считает Василий Сметана.

Он напомнил, что аналогичной проверке уже подвергался телеканал Newsone, которому был назначен штраф. Телеканал же "112 Украина" все еще ожидает результатов предыдущей проверки, хотя уже назначена следующая.

"Со стороны регулятора дается четкий сигнал. Мы наблюдаем введение цензуры и запрета определенных мнений. В Украине хотят ввести только одно мнение, одна линия, которая допустима в эфире, а другие мнения звучать не должны", - отмечает юрист.

Кроме того, в обосновании проверки фигурирует эпизод захвата кафедрального собора в Виннице. Эта информация названа недостоверной. "По этой ситуации мы можем увидеть, какие натянутые факты использует Нацсовет", - подчеркивает Василий Сметана.

Он поясняет, что речь идет о проверке деятельности телеканала со стороны лицензиата - Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который должен контролировать соблюдение телеканалом законодательства.

"Но более чем пятилетний опыт телеканала "112 Украина" гласит о том, что любая назначенная проверка заканчивается тем, с чем и послали проверяющих. Будем ожидать назначения штрафа, и я уверен, что санкции будут применены", - резюмировал Василий Сметана.

Отметим, что в большинстве случаев основанием для проверки послужили высказывания в эфире телеканала "112 Украина" народного депутата, главы партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича, в которых он с критикой обрушивался на некоторые явления в современных реалиях жизни украинского общества.

В свою очередь Вадим Рабинович заявил, что намерен подать в суд на Нацсовет. Кроме того, по его мнению, данное решение Нацсовета является прямым давлением на телеканал.

Мнение Вадима Рабиновича

Власть перед выборами пытается закрыть рот тем, кто несет людям правду, чтобы везде было единое "Лебединое озеро". Об этом в эфире телеканала "112 Украина" - сказал народный депутат, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Власть уже потихоньку начинает сходить с ума, цепляясь за полный бред и пытаясь закрыть рот каналам и людям, которые говорят правду на каналах", - сказал он.

"В данном случае они хотят нанести ущерб каналу и закрыть мою передачу "Кто кому Рабинович". Привязались они к словам, которые я сейчас повторю, и более того, буду расширять эту тему. Это установление доски на Крещатике господину Донцову. Господин Донцов отличился в первую очередь тем, что всю Великую отечественную войну просидел в Германии, давая консультации Гитлеру, и является основоположником "интегрального национализма", - отметил Рабинович.

Он также отметил, что намерен подать в суд на Нацсовет.

"Я считаю, что, высказывая свое мнение в стране, которая называет себя демократической, по законам нашей страны я имею право это делать. Что касается проверок, пусть 20 проверок делают. Я сейчас подам в суд на Нацсовет в ближайшие дни. Перед выборами пытаются заткнуть рот каналам и людям, выступающим на каналах. Перед выборами пытаются в революционном экстазе закрыть рот тем, кто несет людям правду, чтобы везде было единое "Лебединое озеро". Дорогие друзья, будьте бдительны и давайте дадим правильный ответ на все это. Будем больше смотреть умные каналы, включая "112 Украина", и не верить власти вообще", - резюмировал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет проанализирует интервью Азарова каналу "112 Украина".

Также мы писали о том, что Нацсовет по ТВ оштрафовал NewsОne почти на 100 тысяч за использование в эфире выражений "партия войны" и "партия мира".