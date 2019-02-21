Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась для обложки журнала Вazaar в двух странах, выложила их в свой Instagram, чем вызвала скандал и волну недовольство.

Все дело в том, что в подписи к снимкам она указала, что снялась для обложки японского и российского журнала, однако оказалось, что модель перепутала Украину и Россию.

Впрочем, на снимках Ратаковски выглядит как всегда безупречно. На первом она позирует в черном боди с длинным рукавом и глубоким декольте. Для обложки японского Вazaar модель снялась в темно-синем костюме с мини-юбкой и пиджаком.

При этом первый снимок размещен на обложке с русскими надписями. В комментарии Ратаковски написала, что это для Harpers Bazaar Russia. Однако ее подписчики поспешили заявить, что это обложка украинского журнала, а Украина и Россия - две разные страны.

Скриншоты: Instagram/ emrata

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