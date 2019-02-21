В Прилуках на подъездах домов расклеили листовки с именами и фотографиями местных жителей, которые в них проживают, с подписью о том, что эти люди являются "проплаченными агитаторами" действующего президента Украины и кандидата на выборы 2019 году Петра Порошенко. Фотоснимки разместил на своей странице в социальной сети Facebook местный житель Николай Вирченко.

Фото: Facebook/Николай Вирченко

Скриншот: Facebook/Николай Вирченко

Листовки призывают "не продавать свой голос и совесть" и "не сообщать свои персональные данные". Также в них отмечается, что "информация о любой противоправной деятельности собирается правоохранительными органами", а "неофициальные доходы будут учтены социальными службами при оформлении субсидий".

"Это же надо так людей достать? Что расклеили фото по подъездам домов Прилук, где они живут. Я понимаю, что 1 тыс. грн это деньги... но мы же будущее страны выбираем!" - написал Вирченко.

По его мнению, жители города присылают такие фотографии, так как сами боятся выкладывать их в соцсети из-за запугиваний со стороны штаба Порошенко.

Ранее "Страна" рассказала, как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет. На следующий день после разоблачения "Страной" сетки по подкупу избирателей от Порошенко СБУ заявила об "избирательной пирамиде" от Тимошенко.