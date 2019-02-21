На сегодняшний день в Украине продолжается деиндустриализация, а космическая отрасль вообще исчезла. Об этом бывший президент Украины Леонид Кучма сказал на совместном брифинге с экс-президентами Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко, сообщает Telegram-канал Breeg Time.

"Киев был насыщен современными предприятиями, где они сейчас? Вот я недавно слышал, что мы начинаем делать самолеты "Руслан", и подумал, что у ребят что-то не то, они что-то забыли. Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего, чего нет. У нас есть только документация на ремонт", - заявил Кучма.

По его словам государственное предприятие "Антонов" не собрало за год ни одного самолета. Кроме того, был ликвидирован институт генеральных конструктов.

"Я понимаю, что не все у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ на все вопросы", - сказал экс-президент.

Кроме того, он высказал предположение, что фактический упадок космической отрасли в Украине может быть связан с прекращением сотрудничества с РФ.

"Мы с Россией поставили крест на сотрудничестве. Я задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему бедная Америка из санкций по России вычеркнула космическую отрасль? А мы вообще вычеркнули сотрудничество с Россией в этом плане. Так где мы будем?...Идет практическая деиндустриализация страны, Украина потеряла 19% промпроизводства", - заявил Леонид Кучма.

Напомним, летом 2018 года в России начали подготовку к возобновлению выпуска самолетов "Руслан".

Также мы писали, что киевский завод из концерна "Укроборонпром" будет ремонтировать самолеты Boeing.