Генеральная прокуратура Украины вместе с сотрудниками ГБР и СБУ провели уже более 50 санкционированных судами обысков на территории Украины по делу об "избирательной пирамиде" в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации). Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как считает следствие, в прошлом году в Украине была создана преступная организация, которая должна была осуществлять массовый подкуп избирателей и фальсифицировать результаты выборов президента Украины 2019 года.

Отмечается, что сеть действовала по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного округа – руководитель сектора – старший на избирательном участке – наблюдатель – агитатор – избиратель. Финансирование данной деятельности осуществлялось с нарушением ст. 43 Закона Украины "О выборах Президента Украины", то есть порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.

Во время указанных обысков были изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновики, которые доказывают ведение преступной деятельности. В сообщении уточнили, что обыски "в одном из партийных офисов одной из политических партий не проводилось".

Ранее мы писали, что, согласно данным СБУ, схему "пирамиды" финансировал народный депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан. При этом ранее СБУ не называла имя депутата, чтобы не привязывать его к одной из политических сил. До этого стало известно, что ГБР и СБУ обыскивают квартиры сотрудников штаба Тимошенко в Запорожской области.

Не исключено, что сегодняшнее заявление СБУ о "разоблачении" избирательных писал от Тимошенко - это ответ на расследование "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей.