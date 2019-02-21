Крупнейший ирландский лоукостер Ryanair с октября 2019 года откроет рейсы из Киева в Мадрид. Об этом сказано в пресс-релизе авиакомпании.

Рейсы по маршруту Киев - Мадрид будут осуществляться четыре раза в неделю в рамках расширенного расписания Ryanair Kyiv Winter 2019, которое будет запущено в ближайшее время. "Полное расписание Ryanair Kyiv Winter 2019 будет обнародовано в ближайшее время", - сообщает авиакомпания. Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь".

До этого Ryanair заявляла, что в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.

Ранее "Страна" сообщала, что Ryanair повысил стоимость провоза багажа в салоне самолетов.

Также лоукостер запустил новые рейсы в Европу из Украины и дает скидки на перелеты.