Государственная пограничная служба Украины объявила государственной тайной контракты по возведению "Стены" Яценюка на границе с РФ в течение 2015-2018 годов. Об этом со ссылкой на проект "Марлин" пишет "Экономическая правда".

При этом среди генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе с Российской Федерацией числится ООО "Стройцентр Витязь", директору и основателю которого еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

В ноябре 2018 года, по данным Госпогранслужбы, 9 компаний строили "Стену": кроме упомянутого ООО "Стройцентр Витязь", это ГП "Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры", ООО "ТИТАН-СТРОЙ", ООО "Скорпион РП", корпорация "Укртрансбуд", ООО "ПМК-121", ООО "Техноизол БУД", ООО Фирма "Констракшн Груп Интернэшнл", которая находится в официальном "черном списке" Антимонопольного комитета из-за нарушений на тендерах, и ГП "Фаворит-ОПТ", которое принадлежит семье народного депутата Борислава Розенблата.

А уже в феврале 2019 года в Погранслужбе отметили, что план инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в текущем году не предусматривает строительство новых фортификационных сооружений вдоль "Стены" Яценюка. При этом, согласно госбюджету, на "мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" в 2019 году планируется потратить 400 млн грн. В прошлом году по данной программе потратили 500 млн грн.

Кроме данных о контрактах по строительству "Стены" Счетная палата назвала гостайной аудиторский отчет по эффективности расходования средств по проекту от 26 июня 2018.

Скриншоты: epravda.com.ua

Напомним, в конце ноября 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что работы по оборудованию российско-украинской границы выполнены на 47%. В феврале 2019 Госпогранслужба оценила степень готовности проекта в 30%. То есть всего за два месяца степень выполнения проекта сократилась на 17%.

Также мы писали, что летом 2018 года НАБУ закончило расследование по проекту "Стена". Имена "крышевавших" аферу чиновников остались за кадром.