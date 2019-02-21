Редакция Херсонской районной газеты "Каховская заря" обвиняет Оксану Назарову, руководителя Каховской районной организации "Блока Петра Порошенко" (БПП), в краже названия газеты и оказании давления на журналистов, которые отказываются превращать свое издание в партийный вестник. Об этом сообщил сайт Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Отмечается, что издание с многолетней историей, хорошо известное среди читателей, обвиняют в нарушении прав интеллектуальной собственности и запрещают использовать название газеты. С такой претензией к СМИ и местному райсовету обратилась ФЛП Назарова О.В., которая, оказывается, стала лицензиатом знака для товаров и услуг "Каховская заря".

В течение последних 3 лет коллектив газеты "Каховская заря" ведет борьбу за собственное издание с одним из соучредителей - районным советом. Несмотря на закон о реформировании печатных СМИ, орган власти так и не смог вынести на сессию вопрос о разгосударствлении газеты.

Райсовет просто не выполнила закон о реформировании СМИ, затягивая время, судились с нами за все, что можно придумать, - сказала в комментарии НСЖУ главный редактор "Каховской зори" Жанна Киселева. - Однако суд мы выиграли, и председатель райсовета подала на апелляцию - не согласна с решением. А пока длилась вся эта судебная волокита, состоялась регистрация бренда "Каховская заря", поэтому нам угрожают очередным судом - за то, что используем бренд предпринимателя Назаровой.

Киселева подчеркнула, что райсовет не хочет "отпускать районную газету в свободное плавание", ведь стремится сделать некое "ручное издание", в котором активно будет популяризовать деятельность одной из политических сил.

В начале борьбы за разгосударствление было предложение от БПП сотрудничать на их условиях. То есть в газете не должно быть никого, кроме местного БПП. И коллектив решил, что не хочет, чтобы газета была чьим-то политическим вестником. "Но воевать с провластной машиной очень трудно, - сказала Киселева. - Когда мы выразили категорический отказ работать на кого-то, начались различные манипуляции и создание препятствий. В районе было основано несколько изданий с похожим на наше названием - эти клоны "Каховской зори" сбивали читателей с толку, ведь даже на почте не знали, какая из многочисленных газет с подобным названием настоящая".

Письмо-претензия от Назаровой для коллектива редакции стал настоящей неожиданностью. В нем говорится, что в соответствии с законом Украины "Об авторском праве и смежных правах" "требую прекратить использование коммунальным предприятием "Редакция газеты "Каховская заря" товарный знак "Каховская заря" в любой форме. В противном случае за защитой своих прав буду вынуждена обращаться в суд".

"Сейчас юристы изучают, как можно решить вопрос с брендом и защитить наши права. У нас в планах пока есть намерение выходить как и раньше. Ведь на самом деле это они у нас украли нашу интеллектуальную собственность, - отметила главный редактор. - Но как же это истощает, воевать за газету более 3 лет изо дня в день, подвергаясь моральному и психологическому давлению".

В НСЖУ отметили недопустимость политического давления на СМИ и возмущены, что в Каховке власть сознательно дискредитирует государственную политику реформирования коммунальной прессы.

"Вместо цивилизованного "развода" органов власти с редакцией газеты, как и предусматривает Закон о реформировании, мы видим в Каховке циничное давление на журналистов, - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - При общей материальной бедности украинских газет, наших коллег пытаются лишить еще и названия. Мириться мы не будем, обратимся к партийному руководству "Солидарности" в Киеве и будем оказывать юридическую помощь коллегам".

Фото: nsju.org

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